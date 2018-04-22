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  3. 22 Nisan 2018 10:33

Seçmen kayıt bürosuna bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Seçmen kayıt bürosuna bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı
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Kabil Polis Şefi Abdurrahman Rahimi, intihar saldırıyı henüz üstlenen olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığından bir yetkili ise, ambulansların hastanelere en az 15 yaralı ve 4 ölü getirdiğini, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Afganistan’da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezlerinin oluşturulduğu, saldırının seçmen kayıt merkezini hedef aldığının tahmin edildiği ifade edildi. İntihar saldırısının Kabil’in batı kesiminde DEAŞ tarafından sık sık saldırıya uğrayan Şii Hazara azınlığının yoğun bulunduğu Deşt i Barçi yerleşim biriminde meydana geldiği belirtildi.

İHA

bomba , seçmen kayıt bürosu , intihar saldırısı , kabil
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