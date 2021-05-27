  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sedat Peker'in ''Kutlu Adalı cinayeti'' iddiası sonrası yeni gelişme

Sedat Peker'in ''Kutlu Adalı cinayeti'' iddiası sonrası yeni gelişme

Sedat Peker'in ''Kutlu Adalı cinayeti'' iddiası sonrası yeni gelişme

Sedat Peker'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları KKTC'yi harekete geçirdi. İddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.

Son günlerde Youtube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemini sarsan hatta dünya basınında manşet olan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarının araştırılması için KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi Kuruldu.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu'nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.

NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, Emekli Yarbay Korkut Eken'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde parmağı olduğunu iddia etmişti.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ise Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen gün vermişti.

"CİNAYETLE HERHANGİ BİR ALAKAM YOK"
Bugün Adalı cinayetiyle ilgili sessizliğini bozan Emekli Yarbay Korkut Eken ise "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Bakan Kudret Özersay'dan Sedat Peker açıklaması: İpin ucu gözüktüEski Bakan Kudret Özersay'dan Sedat Peker açıklaması: İpin ucu gözüktüGüncel
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladıSedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladıHaber

 

 

Etiketler sedat peker kutlu adalı cinayeti kktc kıbrıs gazeteci yarbay korkut eken
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu satırlar 13 yaşındaki bir kıza ait... Üvey baba tacizini günlükte anlatmış
Akıllara durgunluk veren kavga: Trafik magandası diğer sürücüyü tamponla dövdü!
İşte 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: Maske kuralı değişiyor
Gözümüz aydın (!) Sigaraya, alkollü ve alkolsüz içeceklere ek vergi geliyor
Devlete borcu olanlara müjde: 476 milyarlık kamu alacağına af geliyor
Son seçim anketinde ''Kesinlikle oy vermem'' diyenlerin oranında patlama
Elektrik fiyatlarında ve elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Halil Falyalı ile ilgili eski Başbakan'dan bomba iddialar
Sedat Peker yine tarih verdi: Hem bir kolunuzu, hem bir bacağınızı kopartacağım
İntihar eden genç Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu notu bıraktı