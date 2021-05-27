Sedat Peker'in ''Kutlu Adalı cinayeti'' iddiası sonrası yeni gelişme

Sedat Peker'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları KKTC'yi harekete geçirdi. İddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.

Son günlerde Youtube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemini sarsan hatta dünya basınında manşet olan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarının araştırılması için KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi Kuruldu.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu'nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.



NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, Emekli Yarbay Korkut Eken'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde parmağı olduğunu iddia etmişti.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ise Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen gün vermişti.

"CİNAYETLE HERHANGİ BİR ALAKAM YOK"

Bugün Adalı cinayetiyle ilgili sessizliğini bozan Emekli Yarbay Korkut Eken ise "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok" ifadelerini kullanmıştı.