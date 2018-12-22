Seks iddiası ölüme götürdü !

Nijerya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Yerel medyaya yansıyan habere göre; Davy ve Loveth çifti cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için iddiaya girdi. Otelde bir oda tutan çift kazananı ilk altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy'nin kalbi daha fazla dayanamadı.



Nijerya'da Davy ve Loveth çifti, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için önce tartıştı, ardından cevabı öğrenmek için bir otel odasına yerleşmeye karar verdi.

KAYBEDEN PARTNER 140 DOLAR VERECEKTİ

Zayıf partnerin kim olduğunu bulmak için iddiaya giren çift, kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği konusunda anlaştı.

YEDİNCİ BİRLEŞME SONU OLDU

İddia için yarışa başlayan çift kazananı ilk altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy, bir süre sonra partnerinin üzerine düştü.

Davy'nin cansız halde yattığını anlayan Loveth, otel yönetiminden yardım istedi. Davy yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi.