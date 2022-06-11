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  3. Seks partisinin sonu ölümle bitti: 24 metre yükseklikten düşerek...

Seks partisinin sonu ölümle bitti: 24 metre yükseklikten düşerek...

Seks partisinin sonu ölümle bitti: 24 metre yükseklikten düşerek...

37 yaşındaki Evgeniia Smirnova isimli bir kadın, Tayland’ın Pkuhet kentindeki bir otelde tatil yaptığı sırada sekizinci kattan düşerek hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Amerikalı Jamaal Smith, 28 yaşındaki Ürdünlü Ahmad Alatoom ve 35 yaşındaki Rus kadın Natalia Kosenkova ile 37 yaşındaki Evgeniia Smirnova Tayland’ın Pkuhet şehrine tatil yapmak için gitmişti. Bir otel odasında seks partisi yaptığı iddia edilen kadınlardan Smirnova, sekizinci kattaki otel odalarının balkonundan aşağı düştü. Olaya ilişkin olarak Smirnova’ın üç arkadaşı gözaltına alınırken üçü de suçlu bulunmaları halinde 10'ar yıl hapisle karşı karşıya kalacak.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

The Bangkok Post'un haberine göre polisler, üç arkadaşın Smirnova’nın yedinci ve sekizinci katlar arasında dışarıdaki bir merdiveni tırmanırken çok sarhoş olduğunu iddia ettiğini söyledi. Otopsi sonucuna göre Smirnova’ın kanında yüksek promil alkole rastlandı, ölüm nedeni olarak ise kafa travması gösterildi.

Polisler, kadının ölümleriyle ilgili cinayet soruşturmasını sürdürdüğünü ve herhangi bir fiziksel saldırı veya anlaşmazlık belirtisi aradıklarını da sözlerine ekledi. Smirnova, sekizinci kattaki otel odasındaki balkondan düştüğünde sadece iç çamaşırlarıyla yerde yatarken bulundu.

Etiketler parti seks partisi
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