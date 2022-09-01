  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia!

Şelaleye düşen çocuğun ailesi arkasından atladı! Sonrası facia!

Hindistan'da şelale önünde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk suya düştü. Çocuklarını kurtarmak isteyen ailesi de suya atladı. Ancak aile üyeleri şelalede boğularak can verdi.

Hindistan'da talihsiz bir olay yaşandı. 14 yaşındaki çocuk Ramdaha Şelalesi'nin önünde fotoğraf çekilmek istedi. Bunun için şelalenin yakınına giden çocuk fotoğraf çekileceği sırada dengesini kaybedip şelaleye düştü.

AİLENİN HEPSİ ŞELALEYE DÜŞTÜ
Bunun üzerine şelaleye düşen çocuğun yardımına ailesi koştu. Çocuğa yardım etmek isteyen ailenin hepsi şelalede can verdi.

DERİN SUDA BOĞULDULAR
Öte yandan çevredeki görgü tanıkları olay anını anlattı. Çocuğu kurtarmak için ailenin suya atladıklarını ve hepsinin derin suda boğulmaya başladığını dile getirdi.

Etiketler hindistan şelale
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni bela kapımızda: Batı Nil Virüsü komşuda 11 can aldı
Dolar 2,60 TL'yken Türkiye'yi uyaran Prof. Dr. Demirtaş bir kez daha uyardı
Yargıtay Başkanı Akarca'dan FETÖ çıkışı
Bitmek bilmeyen kötü kokunun nedeni bodrum katta ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı
Abdurrahman Dilipak Akit’ten ayrıldı
Dolar ve Euro'da dikkat çeken hareketlilik! Altın hızlı geri çekildi!
Elektriğe ve doğalgaza küçük dil yutturan zam!
Petrolde sert düşüş, benzin ve motorinde indirim bekleniyor
EYT'de emeklilik için aranan şart belli oldu