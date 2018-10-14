Selfie'ye bir kurban daha ! Saniye saniye kamerada

Panama’da selfi faciası yaşandı. Portekiz uyruklu bir kadın, başkent Panama City’deki El Cangrejo bölgesinde bir binanın 27. katında balkonun korkulukları üzerine oturarak selfie çekmek istedi. 27 yaşındaki genç kadın, dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının düşüş anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görgü tanıkları, yakındaki binalarda yer alan diğer kişilerin ve yakındaki bir binada çalışan işçilerin kadını uyarmaya çalıştığını ancak kadının bu uyarıları dikkate almadığını belirttiler.



Panama İtfaiyesi, olay sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hayatınızın bir selfieden daha değerli olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.



Hindistan’daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında selfie çekerken 259 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.