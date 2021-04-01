''Semptom gösterenlerin beşte biri test yaptırmış''

İngiltere'de yapılan ankette, koronavirüs semptomları görülenlerden sadece yüzde 18'inin test yaptırdığı belirtildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, İngiltere Halk Sağlığı (PHE) uzmanları, Kovid-19 araştırmaları kapsamında virüs görülen 53 bin 880 kişinin katıldığı bir anket yaptı.

Ankette, Kovid-19 semptomları bulunanlardan sadece yüzde 18'inin test yaptırmak için sağlık kuruluşlarına başvurduğu ortaya çıktı.

Kovid-19 görülenlerden yüzde 52'sinin öksürük, yüksek ateş, tat ve koku kaybı gibi belirtilerin farkına varabildiği kaydedildi.

Virüse yakalananlardan yüzde 48'inin karantinaya girdiği belirtilirken, karantina kurallarına erkekler, gençler, çocuklu aileler ve mali sıkıntı içerisinde bulunanların daha az uyduklarına dikkat çekildi.

Karantina kurallarının ihlal edilmesindeki en yaygın gerekçeler ise işe, alışverişe ve tedavi için sağlık kuruluşlarına gidilmesi gösterildi.

Öte yandan, İngiltere'de 4 milyon 345 bin olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının gerçek vaka sayılarını yansıtmayabileceği iddia ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, İngiliz Tabipler Birliğinin (BMJ) haftalık hakemli dergisinde yayımlandı.