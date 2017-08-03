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  3. 03 Ağustos 2017 15:00

Sen misin köpeğe Nazi selamı öğreten !

İskoçya'da şaka amacıyla köpeğine Nazi selamı öğreten kişi mahkemelik oldu.

Sen misin köpeğe Nazi selamı öğreten !
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İskoçya'nın Lanarkshire bölgesinde yaşayan Mark Meechan (29), köpeğe öğrettiği Nazi selamını kayda alıp sosyal medyada paylaşmasının ardından Yahudi aleyhtarı yayın yapmak, korku ile endişe yaratacak ve nefreti artıracak materyal paylaşmaktan yargılanacak.

Hakkındaki suçlamaları reddeden, Yahudi karşıtı veya ırkçı olmadığını, hiç kimseden de nefret etmediğini dile getiren Meechan, kız arkadaşını kızdırmak amacıyla köpeğe Nazi selamı vermeyi öğrettiğini belirtti.

Yaklaşık 3 milyon kez izlenen görüntüde "Buddha" adlı pug cinsi köpek, Nazi selamı verir gibi patisini kaldırıyordu.

Görüntülerde köpeğe ayrıca Nazi lideri Adolf Hitler'in konuşma yaptığı filmden kesitler izletildiği görülüyordu. Meechan'ın gelecek yıl hakim karşısına çıkması bekleniyor.

AA

köpek , iskoçya , nazi selamı
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