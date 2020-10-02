Serum korkusu sayesinde 12 yaşında kendi markasını kurdu

Ella Casano’ya yedi yaşındayken bir çeşit otoimmün rahatsızlığı teşhisi kondu. Rahatsızlığı nedeniyle 6 ya da 8 haftada bir hastanede serum tedavisi görmek zorunda kalan Ella, tedavi sürecinde kendisine bağlanan serum nedeniyle korku hissetmeye başladı.

Ancak Ella bu korku hissini yaratıcı bir fikirle bastırmayı başardı. Eski bir oyuncak ayıyı serum tüpüne yerleştirdi.

Ella kendi internet sitesinde tedavi sürecini şu şekilde anlatıyor, "Serum bana ilk bağlandığı zaman, serum askısına bağlı olan tüpler ve medikal gereçlerin fazlalığı nedeniyle hem şaşırmış hem de ürpermiştim. Serumu gizlemek için eski bir oyuncak ayımın arkasını kestim ve içine serum şişesini yerleştirerek ilk Medi Teddy’i yaptım.



Fikrinin hemşireler tarafından oldukça beğenildiğini gören Ella ve annesi Medi Teddy adını verdikleri icatlarının patentini aldılar ve hemen üretim ile dağıtım işlemlerine başladılar.

Casano, Medi Teddy’nin amacının özellikle serum tedavisi ya da benzeri türde medikal işlem gören çocuklardan serumu gizlemek ve bu sırada da arkadaş canlısı bir yüz görmelerini sağlamak olduğunu söylüyor.