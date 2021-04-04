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Sevgilisi uyurken cinsel organını kesti!

Tayvan'da kıskançlık krizine giren bir kadın, uyuduğu sırada sevgilisinin cinsel organını kesti.

Tayvan’ın Changhua bölgesindeki Xihu kasabasında kıskanç kadın, sevgilisinin uyuduğu sırada cinsel organını kesti. Soyadı Huang olarak belirlenen 52 yaşındaki kişinin yemek yedikten sonra uykuya daldığı daha sonra şiddetli bir acı ile uyandığı ifade edildi. Yerel medya,Huang'ın uyandığında cinsel organının bir kısmının koptuğunu farkettiğini aktardı. Ph

ung isimli 40 yaşındaki kadının sevgilisinin cinsel organını mutfak makasıyla kestiği ve kopan parçayı tuvalete attığı kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayın ardından Phung'un polise teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği ifade edildi. Hastaneye kaldırılan Huang'un ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler tayvan cinsel organ
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