Sevgilisine uyurken asit attı !

Uyuyan sevgilisinin üstüne asit döken kadın, genç adamın ötenazisinin ardından, müebbet hapis cezası aldı.

2015 yılında İngiltere’nin Bristol kentinde gerçekleşen korkunç saldırının cezası, bugün belli oldu. Kendisinden ayrılarak başkasıyla birlikte olan sevgilisinin üstüne asit döken 48 yaşındaki Berlinah Wallace, en az 12 yıl hapis yatmak üzere müebbet hapis cezası aldı.

Saldırının ‘şeytanca’ olduğunu söyleyen Hâkim Nicola Davies, “Amacın onu yakmak, çirkinleştirmek ve onu sakatlayarak diğer kadınlara yaklaştırmamaktı” dedi. Cinayetten değil, planlı saldırıdan ceza verdi.

Saldırının ardından boynundan aşağısı felç olan; kulağı, gözü ve sol bacağını kaybeden 29 yaşındaki Hollandalı mühendis Mark van Dongen, 2017 başında ötenaziyle hayatına son vermişti.