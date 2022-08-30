Sevgilisinin kaçırdığı küçük çocuğa tecavüz edip, pencereden attı

Japonya'da bir kadın, erkek arkadaşı için 7 yaşındaki küçük kızı kaçırdı. Kıza tecavüz eden sapık, daha sonra çocuğu pencereden attı. Küçük kız yaşam mücadelesi veriyor.

Japonya'da skandal bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Veronika Khomchuk, erkek arkadaşının tecavüz etmesini istediği küçük kızı oyun alanında oynadığı sırada kaçırdı. KÜÇÜK KIZA TECAVÜZ ETTİKTEN PENCEREDEN ATTI

Ardından 46 yaşındaki Andrey Komaritsky küçük kıza tecavüz etti. Bunun üzerine küçük kızı tecavüz ettikten sonra ikinci kattaki pencereden attı. Pencereden düşen küçük kız yere kapaklandı. Öte yandan küçük kızın pencereden aşağı atılmasıyla çevredekiler sağlık ekiplerini ARADI. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle küçük kız hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, küçük kızın durumun ağır olduğunu tespit etti. GÖZALTINA ALINDI

46 yaşındaki Andrey Komaritsky, mide bulandırıcı komplodaki rolü nedeniyle tecavüz ve cinayete teşebbüsle gözaltına alındı.