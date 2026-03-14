Seyir halinde alev alan kamyonetin sürücüsü alevleri fark edince direksiyonu itfaiyeye kırdı!

Japonya'da seyir halindeyken alev alan bir kamyonetin 70’li yaşlarındaki şoförü, aracını terk etmek yerine itfaiye istasyonuna sürerek söndürülmesini sağladı.

Japonya’nın Kumamoto şehrinde meydana gelen olay, trafik güvenliği açısından emsali görülmemiş bir duruma sahne oldu.

Seyyar tatlı patates satışı yapan 70’li yaşlarındaki bir sürücü, kamyonetinin kasasından yükselen alevleri fark edince dikkat çeken bir karar aldı.

Aracı yol kenarında durdurup yardım çağırmak yerine, yanan aracı itfaiye istasyonuna kadar götürmeyi tercih etti.

2 Kilometrelik "Alevli" Yolculuk

Kamyonetini yaklaşık 2 kilometre boyunca, alevler içinde süren şoför, Nishi İtfaiye İstasyonu'na ulaştığında büyük bir sürpriz yaşattı. İstasyon yetkilileri, gördükleri manzara karşısında hayatlarında ilk kez "kendilerine doğru gelen bir yangın" ile karşılaştıklarını ifade etti.

Kamyonet büyük ölçüde kullanılamaz hale gelirken, 70 yaşındaki sürücü olayı yara almadan atlattı.

Yetkililerden Kritik Uyarı

Olayın ardından açıklama yapan Japon yetkililer, şoförün cesaretine rağmen yaptığı hareketin "son derece tehlikeli" olduğunun altını çizdi. Yanan bir aracın seyir halinde olmasının, alevlerin hem diğer araçlara hem de yol üzerindeki konutlara sıçrama riskini artırdığını belirten yetkililer, benzer durumlarda aracın derhal güvenli bir yere park edilip itfaiyeye haber verilmesi gerektiğini hatırlattı.

İHA