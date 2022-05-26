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Shakira vergi kaçırma suçlamasıyla yargılancak

Shakira vergi kaçırma suçlamasıyla yargılancak

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 14,5 milyon avroluk vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanıyor.

Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, şarkıcının yargılanması için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi. Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor.

 Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının "kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği" bildirildi.

Avukatlık bürosu, "savunma tarafından öne sürülen iddiaların mahkemece reddedilmediğini, olağan sürecin devam ettiğini" belirtti.

Etiketler Shakira vergi borç
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