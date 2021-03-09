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Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada!

Meksika’da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini kaybedince ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Meksika’nın Teotihuacan kentinde sıcak hava balon turunda korku dolu anlar yaşandı. Sıcak hava balon turu sırasında sepetten bir kişi sarktı. Aniden dengesini kaybeden kişi sepetten düştü. Son anda sepetin alt kısmına tutunan kişi, asılı halde 20 metre yükseklikten balonun iniş yapmasını bekledi. O sırada aşağıda bulunan grup, asılı kalan kişiyi kurtarmak için balonun iniş yaptığı noktaya koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Etiketler meksika sıcak hava balonu
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