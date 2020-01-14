Sıcak su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Olay akşam saatlerinde Kiev’de bulunan bir AVM’nin hemen önünde meydana geldi. Sıcak su borusunun patlaması sonrası yolda çökme oldu, içinde yolcuların bulunduğu bir minibüs çukurda mahsur kaldı. İçendeki yolcular tahliye edildi ancak bu kez de AVM’yi su bastığı anlaşıldı. AVM görevlileri içerideki müşterileri tahliye etti. Bacaklarında yanıklar olan bir kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Görevliler hattaki patlağın ve çöken yolun onarımı için çalışma başlatırken; AVM’deki suyunu da tahliye edildiği belirtildi.