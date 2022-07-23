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  3. Şiddete uğrayan kadının, saldırgana verdiği ders kamerada

Şiddete uğrayan kadının, saldırgana verdiği ders kamerada

Türkiye neredeyse her gün kadına şiddet haberiyle yatıp, kadına şiddet haberiyle uyanırken sosyal medyada yayınlanan ve saldırıya uğrayan bir kadına ait görüntüler olay oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir video kullanıcıların beğenisini topladı.

Kendisine saldıran erkeğe karşı savunma yapan kadın, tekmeleriyle saldırganı yere serdi.

Sosyal medyada paylaşılan video kullanıcılar tarafından gündem oldu.

Etiketler kadına şiddet dayak savunma saldırı saldırgan
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