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Sigara içme yaşı 21'e yükseltiliyor

Sigara içme yaşı 21'e yükseltiliyor

İngiltere'de sigara içme yaşının 21'e çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin bu hafta açıklanması bekleniyor.

İngiltere, 2030 yılına kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5'e düşürme hedefi doğrultusunda harekete geçti.

Buna göre, ülkede resmi olarak sigara içme yaşının 21'e çıkarılmasına ilişkin planın duyurulması gündemde.

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in görevlendirdiği komisyona ait ilgili raporun yarın yayımlanması bekleniyor.

Raporda, tütün şirketlerinin elde ettiği kârlara yeni vergi konulmasının da önerileceği belirtiliyor.

Sigara içen kişi sayısının 6 milyonu bulduğu İngiltere'de, corona virüs salgınıyla birlikte tütün kullanımı 30 yaş altındaki kişilerde yüzde 25 arttı. 

Etiketler sigara içme yaşı
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