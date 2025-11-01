  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sigara tarih oldu: 2007'den sonra doğanlara ömür boyu yasak!

Sigara tarih oldu: 2007'den sonra doğanlara ömür boyu yasak!

Sigara tarih oldu: 2007'den sonra doğanlara ömür boyu yasak!
Güncelleme:

Maldivler'de, Ocak 2007'den sonra doğanlara yönelik sigara yasağı uygulanmaya başlandı. Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayan tek ülke oldu.

Maldivler hükümeti, bugünden itibaren tütün kullanımına nesiller boyu yasak getiren Tütün Kontrol Yasası'ndaki değişiklikleri resmen uygulamaya koydu. Maldivler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ocak 2007'den sonra doğanlara yönelik sigara yasağının uygulanmaya başladığı belirtildi. Uygulama ile Maldivler'in tütünde nesil boyu arası yasak uygulayan tek ülke olduğu vurgulandı. Bu adımın "kamu sağlığını koruyacağı ve tütünsüz bir nesli teşvik edeceği" ifade edildi. Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan kişilerin Maldivler'de tütün ürünleri satın alması ve kullanması yasaklandı. Perakendecilere de satış öncesi yaş kontrolü yapma zorunluluğu getirildi. Kararın ayrıca lüks turizmiyle bilinen ülkeye gelen turistler için de geçerli olduğu belirtildi. Söz konusu yasa ile ayrıca elektronik sigara ve buharlı cihazların satışı ve kullanımı da yaş sınırı olmaksızın yasaklandı. Reşit olmayanlara tütün ürünleri satmanın cezası 50 bin rufiyaa (3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullanmanın cezası ise 5 bin rufiyaa (320 dolar) olarak belirlendi.

İHA

text-ad
Etiketler maldivler sigara yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı giyimde! İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı giyimde! Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! 365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! 365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! 10 gündür ulaşamadığı oğlunun evinde acı manzarayla karşılaştı 10 gündür ulaşamadığı oğlunun evinde acı manzarayla karşılaştı
Son bir ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Son bir ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor Annesinin küçük kıza yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Annesinin küçük kıza yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım