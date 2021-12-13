Sığınakta yakalanmıştı! Saddam Hüseyin'in son sözleri ortaya çıktı

Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in yakalandığı operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'in sığınakta kendisine silah doğrultan askerlere ''Müzakere etmeye hazırım'' dediği iddia edildi.

Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin hakkında ortaya çıkan detaylar, yıllar sonra bile duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Saddam Hüseyin, 9 Nisan 2003 tarihinde, ABD güçlerinin Bağdat'a girmesiyle 24 yıllık iktidarını da kaybetti. Bu günden sonra ABD'nin kendisine yaşam şansı tanımayacağını bilen Saddam, bir anda sırra kadem bastı.

13 ARALIK 2003'TE YAKALANDI

Bağdat'ın düşmesinden sonra Saddam'ın izini kaybettirmesi ve nerede olduğu sorusu çeşitli komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu. 22 Temmuz'da Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ile Kusay, Irak'ın Musul kentinde düzenlenen operasyonda Amerikan kuvvetleri tarafından öldürüldü. Saddam'ın kendisi de 13 Aralık 2003'te Tikrit yakınlarında bir çiftlik evinde ABD güçlerince yakalandı.

SIĞINAKTAKİ SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala Saddam Hüseyin'in yaşadığını iddia edenler var. Ancak resmi kaynaklar bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Öyle ki Saddam Hüseyin'in yakalandığı sırada söylediği son sözlere ilişkin bilgilerin ortaya çıkması dünya genelinde şaşkınlık yarattı.

"MÜZAKARE ETMEYE HAZIRIM"

Saddam Hüseyin'in saklandığı sığınakta kendisini yakalayan askerlere dönerek, "Ateş etmeyin, ateş etmeyin. Ben Saddam Hüseyin'im. Ben Irak'ın başkanıyım ve müzakere etmeye hazırım" dediği belirtildi.

"BAŞKAN BUSH, SAYGILARINI İLETİYOR"

ABD askerlerinin Saddam'a yönelik cevabı da ortaya çıktı. Buna göre ABD askerleri, kendilerine yalvaran Saddam'a "Başkan Bush saygılarını iletiyor" diyerek yanıt verdi.

İDAM ANI DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

İdamından çok kısa bir süre önce Amerikalılar tarafından Iraklılara teslim edilen Saddam Hüseyin'in idam cezası, Bağdat'ın kuzey mahallelerinden Kazımiye'de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 06:00'da uygulandı. İdam anı cep telefonlarıyla görüntülenerek saatler içinde internet üzerinden dünyaya dağıtıldı ve büyük yankı uyandırdı.