SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna ordusunun Bayraktar SİHA'larla vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 3. güne girildi. Bölgedeki gelişmeler merakla takip edilirken, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların savaşta kullanılıp kullanılmadığı sorusu da çok konuşulanlar arasına girdi.

"ÇOK ETKİLİLER, HALİHAZIRDA KULLANIYORUZ"

Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, önceki gün Türk SİHA'larıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti. Korsunsky, seyir füzelerine karşı Ukrayna'nın savunma desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Ülkesinin Türkiye'den tedarik ettiği askeri ekipmanlara değinen Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar" ifadelerini kullandı.

BU AÇIKLAMALARDAN SONRA GÖRÜNTÜLER GELDİ

Ukraynalı yetkililerin SİHA açıklamalarından sonra sosyal medyada dikkat çeken görüntüler yayılmaya başladı. Rus askeri konvoyunun tamamen etkisiz hale getirildiği müdahalenin Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.