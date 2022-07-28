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Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili’nin Antofagasta kentinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. EMSC, depremin merkez üssünün Antofagasta kentinin 243 kilometre kuzeydoğusunda 82 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.

Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmedi.

Etiketler şili deprem
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