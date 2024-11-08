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Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
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Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Cochrane bölgesinin kuzeybatısı olduğunu duyurdu. Derinliği 10 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olmadığı kaydedildi.

Etiketler şili deprem
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