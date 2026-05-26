Şili'de şiddetli deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Güney Amerika’nın en aktif fay hatlarından birinin üzerinde yer alan Şili, gece saatlerinde şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Ülkenin kuzey kesiminde, 26 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

