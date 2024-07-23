"Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı

The Simpsons'ın ABD Başkanı Biden'in ABD Başkanlık yarışından çekilerek yerine yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla ilgili kehaneti tüm dünyada gündem oldu.

1989 yılından beri devam eden ve sadece ABD değil tüm dünyada ilgiyle takip edilen televizyon klasiği 'The Simpsons' kehanetlerine bir yenisi daha eklendi.

DailyStar'ın haberine göre çizgi diziden ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yerine ABD'de Demokratların Başkan Adayı olan Kamala Harris ile ilgili bir kehanet de çıktı.

Çizgi dizinin Kamala Harris'i 2000 yılındaki bir bölümde tahmin ettiği ortaya çıktı.

Çizgi dizinin 2000 yılında yayınlanan bölümünde Lisa, Kamala Harris'in Biden'ın 2021'deki yemin töreninde giydiği mor takım elbiseye çok benzeyen bir takım elbiseyle başkan rolünü üstleniyor.

Basında daha çok mor renkli ceket ve kolyesiyle karşımıza çıkan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz günlerde başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ın desteklediği aday olmuştu.



