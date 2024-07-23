  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. "Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı

"Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı

"Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı
Güncelleme:

The Simpsons'ın ABD Başkanı Biden'in ABD Başkanlık yarışından çekilerek yerine yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla ilgili kehaneti tüm dünyada gündem oldu.

1989 yılından beri devam eden ve sadece ABD değil tüm dünyada ilgiyle takip edilen televizyon klasiği 'The Simpsons' kehanetlerine bir yenisi daha eklendi.

DailyStar'ın haberine göre çizgi diziden ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yerine ABD'de Demokratların Başkan Adayı olan Kamala Harris ile ilgili bir kehanet de çıktı.

Çizgi dizinin Kamala Harris'i 2000 yılındaki bir bölümde tahmin ettiği ortaya çıktı.

The Simpsons'ın ABD Başkanı Biden'in ABD Başkanlık yarışından çekilerek yerine yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla ilgili kehaneti tüm dünyada gündem oldu.

Çizgi dizinin 2000 yılında yayınlanan bölümünde Lisa, Kamala Harris'in Biden'ın 2021'deki yemin töreninde giydiği mor takım elbiseye çok benzeyen bir takım elbiseyle başkan rolünü üstleniyor. 

The Simpsons'ın ABD Başkanı Biden'in ABD Başkanlık yarışından çekilerek yerine yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla ilgili kehaneti tüm dünyada gündem oldu.

Basında daha çok mor renkli ceket ve kolyesiyle karşımıza çıkan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz günlerde başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ın desteklediği aday olmuştu.

 

 

Etiketler kamala Kamala Harris simpsons the Simpsons Simpsonlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem uzmanı 3 bölgeyi işaret etti: ''Basınç orada birikti'' Deprem uzmanı 3 bölgeyi işaret etti: ''Basınç orada birikti'' Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu Filenin Sultanları Paris'in altını üstüne getirdi Filenin Sultanları Paris'in altını üstüne getirdi AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Veterineri 45 TL para üstü kavgasında döve döve hastanelik ettiler Veterineri 45 TL para üstü kavgasında döve döve hastanelik ettiler Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Prof. Dr. Tüysüz uyardı Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Prof. Dr. Tüysüz uyardı ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi... ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi...
Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı Türk vatandaşlığı alma şartında MİT detayı Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' ''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti, Hafsanur Sancaktutan aradığı ''adamı'' buldu: Kubilay Aka ''Ortalıkta adam kalmadı'' demişti, Hafsanur Sancaktutan aradığı ''adamı'' buldu: Kubilay Aka Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Otel tutarken, paket tur alırken bunlara dikkat Otel tutarken, paket tur alırken bunlara dikkat İmaj değiştiren Ebru Özkan'a tam not İmaj değiştiren Ebru Özkan'a tam not