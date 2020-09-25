Sırbistan'da askeri uçak düştü

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'un aktardığına göre, uçağın birinci pilotu Z.V'nin kazada hayatını kaybettiği bilgisi ailesi tarafından doğrulandı.

Uçaktaki diğer pilota ise henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

Bu arada, uçağın evinin bahçesine düşmesi sonucu başından, göğsünden ve kolundan yaralanan bir kişinin de Loznica'daki hastanede tedavi edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ile Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic de kazanın meydana geldiği Brasina Köyü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise düşen uçağın hareket etmeden önce tüm kontrollerinin prosedürlere uygun olarak yapıldığı ve uçmasına hiçbir engel bulunmadığı ifade edildi.