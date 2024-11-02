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Sistemi çözüp piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Sistemi çözüp piyangodan 187 milyon TL kazandılar
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ABD'de bir grup genç piyangonun sistemi üzerinde yaptıkları çalışmada satın aldıkları yüzlerce biletten 66'sına isabet eden ikramiyelerle yaklaşık 187 milyon TL ödül kazandı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi mezunlarından oluşan bir grup, ikramiye isabet eden 66 bileti satın alarak toplamda 6 milyon doların (yaklaşık 187 milyon TL) üzerinde bir kazanç elde ettikleri belirtildi.

Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto'dan oluşan grubun, sistemi yenmek için "stratejik bir yaklaşım" geliştirmiş olabilecekleri konuşuluyor.

Basında yer alan haberelere göre dört arkadaş; Indiana, Missouri, Washington ve Columbia'yı kapsayan çeşitli satış noktalarından binlerce bilet satın aldı ve tüm biletler arasında en büyük ikramiye, Missouri'den alınan bilete isabet eden '5 milyon dolarlık büyük ikramiye' oldu. Diğer bir büyük ikramiyenin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi.

Bazıları, grubun zaferinin yasallığı konusunda kaygılarını dile getirmiş olsa da yasadışı faaliyete yönelik herhangi bir kanıt bulunamadı.

Girişimci grubun farklı bölgelerde büyük çapta bir bilet satın alımları gerçekleştirdiği, her ziyarette binlerce dolar harcayarak stokları tükettikleri ve mağaza yöneticilerini şaşkına çevirdikleri bildirildi.

Kaliforniya Üniversitesi İstatistik Profesörü Phillip Stark, Good Morning America'ya yaptığı açıklamada, "[Bunlar] ya dünyanın en şanslı insanları ya da sistemi yenmenin bir yolunu buldular" dedi.

Öte yandan dört kişinin de gurubun lideri konumunda olan Montori tarafından kurulan Black Swan Capital LLC şirketine bağlı olması dikkat çekti.

Ayrıca uzmanlar, kazanma şanslarını artırmak için kamuya açık bilet verilerinden yararlanmış olabileceklerini düşünmekte.

YÜZLERCE BİLET SATIN ALDILAR

Indiana, Bloomington'taki bir piyango satış noktası, grubun araştırma amacıyla birden fazla ziyarette yüzlerce bilet satın aldığını aktardı.

Missouri'de iki mağaza, grup üyelerinin, biletler için toplamda 8 bin dolar harcadıklarını açıkladı.

Grubun faaliyetleri, piyango çekilişlerinde stratejik taktikler kullanmanın uygulanabilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Uzmanlar, stratejik yaklaşımlara rağmen kazanma olasılığının belirsizliğini koruduğunu belirtti ve "kapsamlı bilet alımlarının ağır mali kayıplarla sonuçlanabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Etiketler piyango çekiliş sistem abd
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