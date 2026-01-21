Şivan Perver bu sefer ağlayarak ABD'den yardım istedi!

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olan SDG ve YPG terör örgütlerinin ülkedeki stratejik noktalardan temizlenmesi ardından Almanya'da yaşayan Şivan Perver, ağlayarak ABD'den yardım istedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları olan SDG ve YPG'nin ülkedeki stratejik noktalardan temizlenmesi, örgütün Avrupa'daki kanallarını alarma geçirdi.

Almanya'da yaşayan Şivan Perver, yayınladığı videoda "İşgalcilere Kürdistan'ı vermeyin" diyerek ağladı.

Perver, SDG ve YPG militanlarını masum Kürtler olarak lanse ederek, IŞİD saldırıları altında olduklarını iddia etti ve ABD'den yardım istedi.

Hatırlanacağı gibi Şivan Perver 2013 yılındaki "açılım sürecinde" Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile birlikte Türkiye'ye gelerek o zamanlar Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile birara gelmişti.

Ayrıca AK Parti iktidarının 2013 yılında başlattığı açılımı sürecinde, Diyarbakır'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile el ele kürsüye çıkıp sahne alan Şivan Perver, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada da "Yaptığımdan hiç bir zaman pişman değilim. Bir şey yaptık tutmadı" demişti.