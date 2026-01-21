  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Megri megri Şivan Perver bu sefer ağlaya ağlaya ABD'den yardım istedi!

Şivan Perver bu sefer ağlayarak ABD'den yardım istedi!

Şivan Perver bu sefer ağlayarak ABD'den yardım istedi!
Güncelleme:

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olan SDG ve YPG terör örgütlerinin ülkedeki stratejik noktalardan temizlenmesi ardından Almanya'da yaşayan Şivan Perver, ağlayarak ABD'den yardım istedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları olan SDG ve YPG'nin ülkedeki stratejik noktalardan temizlenmesi, örgütün Avrupa'daki kanallarını alarma geçirdi.

Almanya'da yaşayan Şivan Perver, yayınladığı videoda "İşgalcilere Kürdistan'ı vermeyin" diyerek ağladı.

Perver, SDG ve YPG militanlarını masum Kürtler olarak lanse ederek, IŞİD saldırıları altında olduklarını iddia etti ve ABD'den yardım istedi.

Hatırlanacağı gibi Şivan Perver 2013 yılındaki "açılım sürecinde" Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile birlikte Türkiye'ye gelerek o zamanlar Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile birara gelmişti.

Ayrıca AK Parti iktidarının 2013 yılında başlattığı açılımı sürecinde, Diyarbakır'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile el ele kürsüye çıkıp sahne alan Şivan Perver, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada da "Yaptığımdan hiç bir zaman pişman değilim. Bir şey yaptık tutmadı" demişti.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı
İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı
Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu!
Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu!
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Etiketler şivan perver Amerika Yardım abd abd'den yardım istedi terör terör örgütü PKK ypg sdg Suriye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu! Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu! Yasaklı doktor ameliyata girdi, genç kadın öldü! Aileden şaşırtan karar Yasaklı doktor ameliyata girdi, genç kadın öldü! Aileden şaşırtan karar Verdiği kilolar sonrası değişimi olay olmuştu... Kilo verdiren hastalığını ilk kez açıkladı Verdiği kilolar sonrası değişimi olay olmuştu... Kilo verdiren hastalığını ilk kez açıkladı Karlar altında kalan ilimizden hayretler içerisinde bırakan manzara Karlar altında kalan ilimizden hayretler içerisinde bırakan manzara İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: ''Yıllık hedef 3 haftada yakalandı'' diyerek açıkladı İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' 66 yaşından 87 yaşına kadar ölen kardeşinin kimliğiyle devlettin 15 milyon TL dolandırdı! 66 yaşından 87 yaşına kadar ölen kardeşinin kimliğiyle devlettin 15 milyon TL dolandırdı!
Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor! Araç sahiplerine kötü haber: Motorine ikinci büyük zam geliyor! Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı DEM Parti'nin korsan ''Suriye'' eylemine polis müdahalesi! DEM Parti'nin korsan ''Suriye'' eylemine polis müdahalesi! Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın iddiası sonrası ilk açıklama Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın iddiası sonrası ilk açıklama Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı Erdoğan TBMM'den ayrılırken şaşkınlığı ve yaşananlar olay oldu Erdoğan TBMM'den ayrılırken şaşkınlığı ve yaşananlar olay oldu Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...'' Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...''