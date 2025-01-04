  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Siz misiniz protestoya katılan: Yabancı uyruklu 25 kişiye sınır dışı kararı

Siz misiniz protestoya katılan: Yabancı uyruklu 25 kişiye sınır dışı kararı

Siz misiniz protestoya katılan: Yabancı uyruklu 25 kişiye sınır dışı kararı
Güncelleme:

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, başkent Tiflis'teki protesto gösterilerine katılan 25 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Göç Dairesi'nin sınır dışı işlemlerini başlattığı kişiler arasında, geçen yıl Kasım-Aralık aylarında Tiflis'teki protestolara katılan ve mahkeme tarafından çeşitli idari cezalara çarptırılan yabancı ülke vatandaşları olan toplam 25 kişi bulunuyor” denildi.

Açıklamada son iki ay içerisinde aralarında İran, Türkmenistan, Sri Lanka, Mısır, Pakistan, Nijerya, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya vatandaşları dahil 91 yabancının sınır dışı edildiği ifade edildi.

DHA

Etiketler Gürcistan  sınır dışı protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Dünyanın en meşhur evi satışa çıkarıldı Dünyanın en meşhur evi satışa çıkarıldı Müftünün sözleri cemaatin tepkisini çekti Müftünün sözleri cemaatin tepkisini çekti Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi En düşük emekli maaşında artış sinyali En düşük emekli maaşında artış sinyali Ferdi Tayfur'un cenazesinde küfürlü kavga rezaleti Ferdi Tayfur'un cenazesinde küfürlü kavga rezaleti Stat yolunda ortalık karıştı; taraftarlar birbirine girdi Stat yolunda ortalık karıştı; taraftarlar birbirine girdi Trafikte onu gören gözlerini alamıyor Trafikte onu gören gözlerini alamıyor Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı Hatay semalarında ortaya çıktı Hatay semalarında ortaya çıktı