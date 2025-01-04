Siz misiniz protestoya katılan: Yabancı uyruklu 25 kişiye sınır dışı kararı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, başkent Tiflis'teki protesto gösterilerine katılan 25 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Göç Dairesi'nin sınır dışı işlemlerini başlattığı kişiler arasında, geçen yıl Kasım-Aralık aylarında Tiflis'teki protestolara katılan ve mahkeme tarafından çeşitli idari cezalara çarptırılan yabancı ülke vatandaşları olan toplam 25 kişi bulunuyor” denildi.

Açıklamada son iki ay içerisinde aralarında İran, Türkmenistan, Sri Lanka, Mısır, Pakistan, Nijerya, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya vatandaşları dahil 91 yabancının sınır dışı edildiği ifade edildi.

DHA