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Skandal! 9 bin Covid-19 hastasına aşı yerine bakın ne enjekte edildi

Skandal! 9 bin Covid-19 hastasına aşı yerine bakın ne enjekte edildi

Almanya, Covid-19 pandemisini sona erdirmek için kritik öneme sahip aşılama çalışmalarına hız vermeye çalışırken bir hemşire 9 bin kişiye Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte etti .

Kuzey Almanya'daki yetkililer, bir Kızılhaç hemşiresinin Covid-19 aşısı yaptırmak için gelenlere tuzlu su enjekte etmiş olabileceğini tespit etmesinin ardından, binlerce kişiye yeniden aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Hemşirenin, ilkbaharın başlarında, Kuzey Denizi kıyısına yakın bir kırsal bölge olan Friesland'daki bir aşı merkezinde gerçek dozlar yerine insanların kollarına tuz solüsyonu enjekte ettiğinden şüpheleniliyor.

"ŞOKE OLDUK"

Yerel bir meclis üyesi olan Sven Ambrosy, yetkililerin durumdan etkilenmiş olabilecek yaklaşık 8 bin 600 sakine çağrıda bulunmaları üzerine “Bu olay bizi tamamen şok etti” dedi.

Diğer taraftan, tuzlu su çözeltisi insan sağlığına zararsız olsa da, şüpheli durumun gerçekleştiği Mart ve Nisan aylarında Almanya'da aşılanan çoğu kişi yaşlı ve Covid-19’a karşı daha savunmasız insanlardan oluşuyordu.

MAKUL BİR TEHLİKE YARATIYOR

Basın toplantısında konuşan polis müfettişi Peter Beer, tanık ifadelerine dayanarak, olayın "makul bir tehlike" yarattığını söyledi.

Beer ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığını, ancak sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiğini aktardı. Siyasi saikli suçları araştıran özel bir birime verilen davadaki suçlamalar hakkında detay paylaşılmadı. Hemşirenin tutuklanıp tutuklanmadığını dair bir açıklama yapılmadı. 

Öte yandan, 83 milyon nüfuslu Almanya’da şimdiye kadar 95,3 milyon doz aşı uygulandı. Nüfusun yüzde 55,2’si tam olarak aşılandı. 

Etiketler covid-19 aşısı koronavirüs aşısı aşı hemşire skandal tuzlu su
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