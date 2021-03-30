Skandal görüntüler! Metro istasyonunda striptiz

Bir metro istasyonunda güvenlik kameralarına doğru yürüyüp striptiz yapmaya başlayan kadın sosyal medyayı salladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kotelniki metro istasyonunda siyah uzun trençkot ve güneş gözlüğüyle güvenlik kameralarının önünde striptiz yapan kadın bir anda sosyal medyanın gündemi oldu.

Dantelli iç çamaşırları ve jartiyer giyen kadın önce güvenlik kamerasına doğru edalı adımlarla yaklaşıyor ve ardından trençkotunun önünü açarak striptiz yapmaya başlıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından milyonlarca paylaşım yapıldı ve kadının bu yaptığı hareket eleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerindeki medya kuruluşlarının da haber olarak yer verdiği görüntülerde kadının haricinde uzak köşede bir kişinin daha olduğu göze çarpıyor.