Skandal harita: İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak gösterdiler

Amerikan CBS News kanalı Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin yaptığı haberde büyük bir skandala imza attı.

ABD televizyonu Türkiye topraklarını Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bir harita yayımladı.

Türkiye’den geçen Rus gemileriyle ilgili haberinde, İstanbul'u Yunanistan'ın toprakları arasında gösterdi.

IRKÇI AÇIKLAMA

Kanal, geçtiğimiz günlerde de kullandığı dil ile tepkilere neden olmuştu. CBS muhabiri, Ukrayna'dan yaptığı canlı yayında, "Burası Irak ya da Afganistan gibi onlarca yıldır çatışmaların olduğu bir yer değil; burası nispeten medeni, nispeten Avrupalı bir şehir" ifadelerini kullanmıştı.