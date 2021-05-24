Skandal iddia: Koronavirüs aşısı olanlar izleniyor

İngiliz basınında çıkan aşı olanların cep telefonları vasıtasıyla izlendiği iddiaları ülkeyi ayağa kaldırdı.

İngiliz basınında aşı olanların cep telefonları vasıtasıyla izlendiği iddiaları tartışma yarattı. Hükümet kaynakları ortamı sakinleştirmeye çalışırken, kişisel verilerin insanlardan habersiz kullanılması tepki çekti.

Dış basında çıkan haberlere göre, İngiltere'de milyonlarca kişi aşı olduktan sonra bilgisi olmadan kendi telefonlarından takip edildi.

Telefon kullanıcıları, aşı olduktan sonra hareketlerinin nasıl değiştiğine dair bir hükümet araştırması için takip ediliyordu.

Bilim insanlarının, İngiltere'deki her 10 kişiden birinin telefonundan gelen verilerin Şubat ayında izlendiğini itiraf ettikleri bildirildi.

"TÜYLER ÜRPERTİCİ"

Milliyet'in aktardığına göre, veri gizliliği savunucuları, bunu kişisel verilerin "tüyler ürpertici" kullanımı olarak nitelendirdi.

İngiliz The Telegraph'a göre, cep telefonu verileri Oxford Üniversitesi'nde Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (SPI-B) (Davranışlar Üstüne Bilimsel Grip Salgını Grubu) isimli grup için çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından kullanıldı.

Grup, Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'na (SAGE) tavsiyelerde bulunuyor.

Oxford uzmanlarının, İngiliz nüfusunun 10'da biri için cep telefonu mobilite verilerine erişimi olduğu ve 4 bin 254 kişinin aşı olduğunu hesaplayabildikleri bildirildi.

DAVRANIŞLARI İNCELİYORLAR

Daha sonra, insanların davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını görmek için, çağrı veri kayıtlarını kullanarak ve bireylerin aşılarından önceki ve sonraki hafta için konumlarını izleyerek aşılanan grubu izledikleri söyleniyor.

Bilim insanlarının, aşı olduktan sonra insanların davranışlarının değiştiğine dair kanıt aradıkları bildirildi.

Gazeteye göre, izledikleri aşı olan nüfusun hareketlerini bir kontrol grubuyla karşılaştıran bilim insanları, 'aşılama öncesi hareketliliklerinin ortalama 218 metre arttığını' buldular.

İZLENEN KİŞİLERİ TESPİT ETMEK "MÜMKÜN DEĞİL"

Bir hükümet kaynağı gazeteye, insanların bireysel düzeyde izlenmediğini, verilerin anonim hale getirildiğini ve bilim insanlarının izlenen kişileri tespit etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

GPS'le izleme yapıldığını vurgulayan kaynak, çalışmanın Oxford Üniversitesi etik komitesi tarafından onaylandığını söyledi.

"Ortaya çıkan Kovid pasaportları ve aşı telefon gözetimi arasında, bu hükümet İngiltere'yi Kovid tedbirleri kisvesi altında bir Big Brother (Büyük Birader), devletine dönüştürüyor. Bu hepimiz için bir uyanma çağrısı olmalı."

Bir hükümet sözcüsü gazeteye şunları söyledi:

"Veriler, bireysel düzeyden çok hücre kulesinde toplandı. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılara sağlanan etik onay ile bir araştırma sözleşmesi kapsamında veri setine erişim izni verildi".

Ancak Big Brother Watch sözcüsü Silkie Carlo Telegraph'a şunları söyledi:

"Hiç kimse bir aşı yaptırarak kendi hükümetleri tarafından izleneceğini ve takip edileceğini beklemez.

Bu son derece ürpertici ve halkın tıp gizliliğine olan güvenine son derece zarar verebilir."