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Skandal! Kuran yakma eylemine izin verdiler!

Skandal! Kuran yakma eylemine izin verdiler!
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NATO üyeliğine Türkiye'nin onayını talep eden İsveç'te, ifade özgürlüğü adına düzenlendiği söylenen ama Müslümanları provoke eden Kuran yakma eylemine yine izin çıktı.

Son dönemde hem NATO'ya katılma süreci hem de tepki çeken provokasyonlarıyla gündem olan İsveç'te skandal bir gelişme daha yaşandı.

Bugün İsveç polisi Stockholm Camii önünde İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verildiğini açıkladı.

 

Etiketler stockholm cami kuran kuran yakma eylemi kur'an-ı kerim
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