Skandal olay! Hastalarının deri ve yağlarıyla dans etti

Plastik cerrahın TikTok isimli sosyal medya mecrasında paylaştığı hastaların derileriyle dans ettiği video, sosyal medyayı salladı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde plastik cerrah olarak görev yapan Caren Trisoglio Garcia, hastalardan çıkan yağ ve derilerle dans etti ve bu videoları TikTok hesabından paylaştı. Kuşkusuz Garcia, bu videolar sonrası pek olumlu karşılanmadı ve hastane ile ilişiği kesildi.

TikTok videolarında, hastalarından çıkan yağ ve derilerle dans eden plastik cerrah, tepkilerin odağında. TikTok'ta @minhacirurgiaoficial adını kullanan Caren Trisoglio Garcia adındaki cerarh ameliyat sırasında yaptığı dans videolarıyla şaşkına çevirdi. Söz konusu videolarda Garcia, şeffaf plastik poşetlere konulmuş yağ ve derilerle dans ederek gülümsüyor.



Sıvı dolu torbayı sallayıp "Bu bir göğüs" diyen cerrah, kameraya yağ dolu plastik bir poşet gösteriyor. Başka bir videoda ise, ''Bu bir koltuk altı yağı'' diyerek elinde bol miktarda yağ ve deri tuttuğu görülüyor ve yanına şöyle yazıyor: "Bugünün ödülü.''

Hastaneden uzaklaştırıldı

Kurul, videolarının etik olmadığını gördükten sonra, Garcia'nın hastane ile ilişiğini kesti. Hasta mahremiyetine önem vermediği söylenen kadın, Brezilya Plastik Cerrahi Derneği'nden de 6 ay boyunca uzaklaştırma cezası aldı. Garcia TikTok hesabından videolarını kaldırsa da birçok sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam ediyor.