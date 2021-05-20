Skandal olay: Öğretmen, online derste sevgilisini göğsünden öptü

New York'un en prestijli okullarından birinde online ders sırasında bir öğretmen, sevgilisinin göğsünden öptü.

Öğretmen ders sırasında erkek arkadaşının göğsünden öptü. Öğrencilere aldırmadan rezalet ötesi bir görüntü sergileyen öğretmen, hiçbir şey olmamış gibi ders işlemeye devam etti. New York'un en prestijli okullarından birinde öğrenim gören öğrenciler ise, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Okuldan uzaklaştırılan Prof. Amanda Fletcher'ın 2007 yılından bu yana öğretmenlik yaptığı belirtiliyor. Öğretmenin daha önce de üstü çıplak bir erkekle ders sırasında yemek yediği yine yerel medyaya yansıyan ayrıntılar arasında.