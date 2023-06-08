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Skandal! Türkiye için toplanan deprem yardımlarını sattılar

Skandal! Türkiye için toplanan deprem yardımlarını sattılar
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Meksika'da belediye tarafından toplanan yardımların markette satıldığı ortaya çıktı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yaraların sarılması için tüm dünya Türkiye için seferber oldu. Birçok ülke Türkiye'ye yardım gönderdi.

Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira da Türkiye'ye yardım gönderenler arasındaydı. Cerdeira, depremzedelere gönderilmek üzere Mexico City Belediyesi'ne pirinç ve tuvalet kağıdı teslim etti. Cerdeira ürünlerin durumunu sorgulayınca ortaya büyük bir skandal çıktı.

Gazetecinin Airtag teknolojisi ile takip ettiği ürünlerin, Türkiye'ye gönderilmediği belediye tarafından yerel bir markete satıldığı ortaya çıktı. Skandalın açığa çıkmasıyla birlikte Mexico City belediyesi büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Etiketler meksika deprem yardımları depremzede market
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