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Sokak ortasında askeri tatbikat tepki çekti

Sokak ortasında askeri tatbikat tepki çekti

Letonya'da sokak ortasında gerçekleştirilen askeri tatbikat tepkilere neden oldu. Letonya Savunma Bakanlığı, tepkiler üzerine bölge sakinlerinden özür diledi.

Letonya ordusu tarafından başkent Riga'nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu. Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce çığlık atarken, sokak ortasındaki tatbikata ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

BAKANLIK HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ
Letonya Savunma Bakanlığı, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı. Bakanlık askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu belirterek, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz" denildi.

ASKERLERİN SON DURUMLARINI DEĞERLENDİRMEYİ AMAÇLIYORLAR
Öte yandan Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi bu tatbikatlarda, askerlerin son durumlarını değerlendirmeyi ve birimlerin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Etiketler letonya askeri tatbikat
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