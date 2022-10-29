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Sokak ortasında öldüresiye dayak! Polis kılını kıpırdatmadı

Sokak ortasında öldüresiye dayak! Polis kılını kıpırdatmadı
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ABD'nin New York kentinde sokak ortasında çıkan kavgaya polis ekiplerinin müdahale etmemesi tepki çekti.

ABD’nin New York kentinde çekilen bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

ABD merkezli New York Post gazetesi tarafından yayınlanan görüntülerde, kardeş olduğu belirtilen iki kişinin bir adama saldırdığı ve onu öldüresiye dövdüğü görülüyor. Yumruklarla adamı yere indiren kardeşler daha sonra onu bir arabaya sıkıştırıyor.

O sırada bölgeye gelen polis memurunun hiçbir şey yapmadığı görülüyor. Polis, saldırganları sadece sözlü şekilde uyarırken, olaya tepkisiz kaldığı anların ortaya çıkması ise öfkeye neden oldu.

DESTEĞE GELEN MEMURLAR MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde yüzü kanlar içerisindeki adam aldığı darbelerden sonra yere düşerken, polis memurunun tepkisizliği dikkat çekti.

Yere düşen ve artık aldığı darbeler yüzünden kendinden geçen adamın zor durumda olduğunu fark eden polis memuru sonunda olaya müdahale etmeye çalışırken yetersiz kaldığı görüldü. Memur bölgeye destek çağırdıktan sonra gelen polisler ancak kavgayı ayırabildi.

Polis, kurbanın hemen hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklarken, hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, “polisin ilk müdahalesine ilişkin bir iç soruşturma yürütüldüğünü’ açıklarken, polis memurunun görevden alınmadığı öğrenildi.

Etiketler abd new york dayak
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