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Sokakta yaşayanları öldüren seri katil yakalandı

Sokakta yaşayanları öldüren seri katil yakalandı

ABD'nin New York ve Washington kentlerinde evsizleri öldüren katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

ABD'de sokakta yaşayan kişileri hedef alan seri katilin yakalandığı bildirildi. Başına ödül konulan katil zanlısı 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı. 

Washington polisi bu sabah erken saatlerde açıklamak yaparak New York ve Washington'da evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu. Polis açıklamasında "Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masası'nda sorgulanıyor" ifadelerini kullandı.

BAŞINA ÖDÜL KONULDU
New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Mart'tan itibaren toplamda 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı. Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu.

DHA

Etiketler abd seri katil
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