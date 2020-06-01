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  3. 01 Haziran 2020 22:30

Şoke eden görüntü! Dezenfekte edilirken alev aldı!

Hindistan'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Motoru ile dezenfekte kontrol noktasına gelen sürücü, dezenfekte anında alev almaya başladı. Görüntüler kameralara yansıdı.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte noktaları kurulan Hindistan’da bir kişi, motoru ile dezenfekte edilirken alev aldı. O anlar kameralara yansıdı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde corona virüsü dezenfekte kontrol noktasında, motorlu bir kişi dezenfekte edilirken alev aldı.

Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye, dezenfekte işlemi yapan görevliler ve çevredeki polis memurları müdahale etti.

Görgü tanıklardan biri olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Başka bir işçi, daha fazla hasar görmesini önlemek için motosikleti hemen çekti. İşçilerden birinin bir yangın söndürücü kapmak için koştuğunu gördükten sonra gelip ateşe püskürtmeye başladı” dedi.

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