Şoke eden görüntü: Kadın polisi diri diri yaktılar!

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da yaşanan çatışmalar görülmemiş boyutlara ulaştı. Savaş alanına dönen kentten dehşete düşüren kareler geliyor. Gelir eşitsizliğini protesto eden göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların giderek artarken, göstericiler tarafından atılan molotofkokteyllerinin isabet ettiği iki kadın polis ağır yaralandı. Ajanslar, dehşet anlarını son dakika koduyla bu fotoğraflarla servis etti.

Santiago'da yeniden sokaklara dönen göstericiler polislerle kıyasıya çatışırken, trajik anlar yaşandı. Kalabalık arasında bulunan radikal gruplar, yollara barikat kururak polislere molotofkokteylleri ve taşlarla karşılık verdi.

MOLOTOF KOKTEYLLERİ İKİ KADIN POLİSE İSABET ETTİ

Göstericiler tarafından atılan molotofkokteyllerinden ikisi, kadın polislere isabet etti. Molotofkokteylinin isabet ettiği kadın polislerden biri, boynunun tutuşmasıyla diri diri yanmaya başladı. Çığlıklar atarak koşmaya çalışan polise ekip arkadaşları yardım etmeye çalıştı.

Diğer kadın polisin de baş çevresi molotofkokteyliyle alev aldı. Uluslararası haber ajanslarından Reuters dehşet anlarını kare kare dünyaya servis etti. Santiago yönetimi, en az altı polisin atılan molotofkokteylleriyle yaralandığını bildiriyor.

'İSTİFA ETMEYCEĞİM'

Protestocuların şiddetle istifasını istediği Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ise muhabirlere röportaj verdi. Göstericilerden gelen istifa çağrılarını yanıtlayan Devlet Başkanı, istifa etmeyeceğini söyleyerek protestoların sonlanmasını istedi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diktatör Augusto Pinochet'nin devrilmesinden bu yana en büyük gösterilerin gerçekleştiği Şili'deki protestolarda bugüne kadar en az 20 kişi öldü. Ekim ayının ikinci yarısında metro ücretlerine yapılan yüzde 4'lük zamla başlayan protestolar, kısa sürede ülke çapına yayıldı ve önlenemez boyutlara ulaştı.