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  3. 12 Temmuz 2019 22:32

Somali'de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali'nin Kismayo kentinde bulunan bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıyı Eş Şebab üyeleri gerçekleştirdi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Somali'de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
 
Somali’nin Jubaland Eyaletinin başkenti Kismayo'da bir otele terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından saldırı düzenlendiği ve olayda henüz sayısı belirlenemeyen ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef aldı. Çok sayıda bölge ve merkezi hükümet yetkililerinin bulunulduğu düşünülen otele çok sayıda ambulans gönderildi.

Teröristlerin saldırılarının henüz bitmediği aktarılırken, eyalet polisi bölgedeki operasyonuna devam ediyor.

İHA

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