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SOMALİ'DE BOMBALI SALDIRI: 2'Sİ TÜRK 30'DAN FAZLA ÖLÜ
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  3. 28 Aralık 2019 11:47

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 61'den fazla ölü

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti.

NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" dedi.  Saldırı, maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasında düzenlendi.

Bomba yüklü araç infilak etti. En az 61 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hükümet sözcüsü ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı. Ancak El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütünün ülkede sık sık saldırı düzenlediği biliniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.

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Somali'de bombalı saldırı , 2 türk öldü
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