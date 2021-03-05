  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Somali'de büyük patlama!

Somali'de büyük patlama!

Somali'de büyük patlama!

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Mogadişu'daki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı. 

Etiketler somali patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın son sözleri tüyleri diken diken etti
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın son sözleri tüyleri diken diken etti
Karakolda dayak yalanı! Kamera görüntüleri ele verdi
Karakolda dayak yalanı! Kamera görüntüleri ele verdi
11 şehide yürek yakan veda
11 şehide yürek yakan veda
Kriz kahininden Türkiye'ye kötü haber!
Kriz kahininden Türkiye'ye kötü haber!
Drift şampiyonu lüks aracıyla kaza yaptı
Drift şampiyonu lüks aracıyla kaza yaptı
Rıdvan Dilmen ekranlara veda etti!
Rıdvan Dilmen ekranlara veda etti!
Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu
Akıllara durgunluk veren olay! Dev timsah, 8 yaşındaki çocuğu yuttu
Yok artık! Hamile olduğunu doğum suyu gelince anladı
Yok artık! Hamile olduğunu doğum suyu gelince anladı
Bitlis'te düşen helikopterin enkazı görüntülendi
Bitlis'te düşen helikopterin enkazı görüntülendi
TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!
TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!