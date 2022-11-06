Somali'de Türk üssü yakınlarında bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İktidara yakın gazete rakam verdi: 2023'te asgari ücret ne kadar olacak?

Pencereleri kapatın! İstanbul'da hava kirliliği alarmı

Ege beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

Erdoğan'ın görevden aldığı isim dikkat çekti

Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!''

İspanyol ressam Goya'nın tablolarına saldırı

TOKİ kura çekimi için geri sayım! 12 il için kura tarihleri belli oldu

Yunan üst düzey yetkili açık açık söyledi: ''Savaşa doğru gidiliyor''

Serel Yereli büstiyere sığamadı! Cesur paylaşımına yorum yağdı: ''Küçük gelmiş''

Acı haberler peş peşe geldi: Şehitlerimiz var!