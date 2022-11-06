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Somali'de Türk üssü yakınlarında bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali'de Türk üssü yakınlarında bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Somali'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının Türk askeri üssüne yakın bir noktada gerçekleştiği bildirildi.

Somali'de Türk askeri üssüne yakın bir noktadaki askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

İNTİHAR SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı.

5 KİŞİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

YOLDAN GEÇEN SİVİLLER DE YARALANDI
Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

Etiketler somali türk üssü bombalı saldırı intihar saldırısı
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