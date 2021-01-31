Somali'nin başketinde büyük patlama

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AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.
Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. (AA)
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