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  3. 27 Haziran 2020 16:33

Sömürgeci Kral'ın heykeli belediye binasından kaldırıldı

Belçika’nın Leuven kenti, sömürge politikalarının mimarı Kral 2. Leopold’un heykeli belediye binasının dış cephesinden kaldırıldı.

Sömürgeci Kral'ın heykeli belediye binasından kaldırıldı
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Kent yönetimi, Belçika’nın sömürgecilik tarihinin gelecek nesiller için düzeltilmesi gerektiğini belirterek, insanların hâlâ sömürgecilik tarihininin sonuçlarından muzdarip olduklarını vurguladı.

Leuven yönetimi, "Eğitimde, konut ve işgücü piyasasında ayrımcılık, aynı zamanda sömürgeciliği de temel alan bir eşitsizlik düşüncesinin sonucudur” diyerek, Leopold heykelinin kaldırılmasına karar verdi.

Kral 2. Leopold, özel mülkü olan Kongo’da kendisine bağlı silahlı kişilerce, çoğu çocuk olmak üzere milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.

 
Ghent şehri de, Kongo’nun bağımsızlık günü olan 30 Haziran’da sömürgeci kralın heykelini kaldıracak.

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belçika , heykel , kral
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