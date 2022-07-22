Sörf tahtası üzerinde ilişkiye giren çift pes dedirtti!
Avustralya'da denizde sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye giren çift görenleri şaşkına çevirdi.
Avustralya'da sörf tahtası üzerinde ilişkiye giren çift sosyal medyanın gündemine oturdu.
Halka açık bir plajın denizinde kimseye aldırmadan ilişkiye giren çift, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medya kullanıcıları, telefonun yakınlaştırma özelliğine duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.
Avustralya medyası, olaya ilişkin adli işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bir bilgi vermedi.
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