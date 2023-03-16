Sosyal medya paylaşımıyla ülkeyi ayağa kaldıran basketbolcuya büyük ceza!

NBA yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elinde silah tuttuğu görülen Memphis Grizzlies oyuncusu Ja Morant’a 8 maç ceza verildiğini duyurdu.

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'in 23 yaşındaki genç basketbolcusu Ja Morant, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı canlı yayın yapmıştı. Yayında Morant’ın elinde silah olduğunu görenler duruma tepki gösterdi.

CEZASI BELLİ OLDU

NBA'den yapılan açıklamada, düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, hakkında 4 Mart'ta disiplin soruşturması açılan 23 yaşındaki oyuncuya 8 maç men cezası verildiği ve bu süre boyunca ödeme alamayacağı belirtildi.

KONU YARGIYA TAŞINACAK MI?

Morant'ın elinde tuttuğu silahın kendisine ait olmadığının tespit edildiği, bu nedenle konunun yargıya taşınması için yeterli kanıt bulunamadığı da vurgulandı.

HANGİ MAÇ OYNAYACAĞI BELLİ OLDU

Cezasının büyük bir kısmını tamamlayan Morant, 21 Mart'ta Grizzlies'ın Dallas Mavericks'i konuk edeceği maçta, kadrodaki yerini alabilecek.

Öte yandan Glendale Polis Departmanı, Morant'ın sosyal medya paylaşımını incelediklerini ve suç işlendiğine dair kanıt bulamadıklarını duyurdu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bu sezon maç başına 27,1 sayı, 8,2 asist ve 6 ribaunt ortalaması yakalayan Morant, davranışı yüzünden Memphis kenti ve kulübünden özür dilemişti.